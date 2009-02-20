Десні загрожують стічні води з чернігівської каналізації

Оперативні служби КП "Чернігівводоканал" намагаються локалізувати аварію на каналізаційному колекторі.

Про це повідомив УНІАН заступник начальника комунального підприємства Григорій КОЛОМІЙЧУК.

За його інформацією, аварія сталася близько 21-ї години 19 лютого на каналізаційному колекторі поблизу мазутосховища.

Каналізаційний колектор пошкоджений на довжині близько 50 м. Діаметр труб – 1400 мм. Виходу стоків на поверхню поки що немає, однак є просочування в окремих місцях. Не виключено потрапляння неочищених стоків до Десни.

На даний час триває ліквідація аварії. Для її усунення, за підрахунками підприємства, потрібно близько 500 тис. грн.