Десні загрожують стічні води з чернігівської каналізації
18:32, 20 лютого 2009Суспільство
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Аварія на колекторі
Оперативні служби КП "Чернігівводоканал" намагаються локалізувати аварію на каналізаційному колекторі.
Про це повідомив УНІАН заступник начальника комунального підприємства Григорій КОЛОМІЙЧУК.
За його інформацією, аварія сталася близько 21-ї години 19 лютого на каналізаційному колекторі поблизу мазутосховища.
Каналізаційний колектор пошкоджений на довжині близько 50 м. Діаметр труб – 1400 мм. Виходу стоків на поверхню поки що немає, однак є просочування в окремих місцях. Не виключено потрапляння неочищених стоків до Десни.
На даний час триває ліквідація аварії. Для її усунення, за підрахунками підприємства, потрібно близько 500 тис. грн.
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