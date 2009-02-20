Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників музичної культури з нагоди 120-ї річниці від дня народження видатного українського композитора, педагога і музично-громадського діяча Левка Ревуцького.

Про це УНІАН повідомили в управлінні у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

У своєму привітанні прем’єр відзначила, що золотий фонд української музичної класики неможливо уявити без творів Левка Ревуцького – “Хустина”, “Ода пісні”, “Зима”, які стали перлинами української культури.

“Високий професіоналізм та яскравий національний характер творів по праву зробили Левка Ревуцького самобутнім унікальним явищем в українській культурі. Для багатьох поколінь його життя і творчість стали гідним прикладом відданого служіння Батьківщині і народові”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду побажала творчим спадкоємцям композитора нових мистецьких здобутків та невичерпного натхнення у виконанні почесної місії – збереження і розвитку музичної культури українського народу.