Вартість трійської унції (31,1 г) золота на світових ринках перевищила позначку в 1000 доларів.

Варто зазначити, що на Нью-йоркській товарно-сировинній біржі (NYMEX ) золото з постачаннями в квітні торгується в районі 996 доларів за унцію, подорожчавши на 20,3 долара за день. Водночас ф`ючерсні контракти на золото з термінами постачань в червні і серпні 2009 року, справді, перевищують за ціною тисячу доларів і становлять 1002,3 і 1002,8 долара відповідно.

Напередодні золото на світових ринках подешевшало вперше за останні шість сесій на 1,6 долара до 976,1 долара за унцію. Нагадаємо, вперше вартість унції золота перевищила тисячу доларів 13 березня 2008 року.

Варто зазначити, що ф`ючерси на золото стали одним з найвигідніших способів інвестицій на тлі падіння вартості нафти, а також зниження основних світових фондових індексів. Зокрема, з липня минулого року до початку року поточного ціни на нафту впали на 75 відсотків, а біржові показники США - більш ніж на 40 відсотків.

Лента.ру