Світові ціни на нафту знизилися

Завершилися біржові торги

Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 20 лютого на провідних нафтових біржах дещо знизилися. Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали: - у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,89 (-0,1) дол./бар.; - у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,94 (-0,54) дол./бар.

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