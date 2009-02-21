Світові ціни на нафту знизилися
01:25, 21 лютого 2009Суспільство
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Завершилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 20 лютого на провідних нафтових біржах дещо знизилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів найближчого місяця постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 41,89 (-0,1) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 38,94 (-0,54) дол./бар.
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