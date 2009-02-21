Селян позбавили права бути офіційними безробітними

Тернопільська обласна рада закликає керівництво держави переглянути зміни до законів, внаслідок яких жителів сіл перестали реєструвати в центрах зайнятості. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної ради, відповідне звернення, прийняте на засіданні комісії з питань земельних відносин, направлено Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, голові Верховної Ради Володимир ЛИТВИНУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО.

У зверненні від імені сільських, селищних, міських голів, голів районних рад облрада вимагає невідкладно ініціювати перегляд Верховною Радою України Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”, який набув чинності з 13 січня 2009 року, у частині, що стосується членів особистих селянських господарств. “Прийняті зміни до законів України “Про зайнятість населення” та “Про особисте селянське господарство” стосовно членів особистих селянських господарств суперечать частині 3 статті 22 Конституції України, яка гласить, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Крім того в оновленій редакції Закону України “Про особисте селянське господарство” законодавець безпідставно анулював другу частину статті 8, яка стверджує, що члени особистого селянського господарства належать до категорії зайнятого населення в разі, якщо розрахунковий місячний дохід на одного члена дорівнює або перевищує розмір мінімальної заробітної плати”, - наголошується у зверненні.

Облрада закликала вжити невідкладних заходів, оскільки “практично всі мешканці сільської місцевості є членами особистих селянських господарств, відтак в області наростає соціальне невдоволення”.

Звернення від імені 150 учасників зборів підписав голова Тернопільської обласної ради Михайло МИКОЛЕНКО.