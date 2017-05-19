"Гетьман Сагайдачний" зламався невдовзі після ремонту: прокуратура звернулася до суду

Фрегат Військово-Морських Сил Збройних Сил України "Гетьман Сагайдачний" зламався невдовзі після ремонту, військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафу з підрядника. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

"Військовою прокуратурою Південного регіону України виявлено факт виходу з ладу дизельного двигуна фрегата Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Гетьман Сагайдачний» невдовзі після його ремонту, проведеного на виконання державного оборонного замовлення", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що незважаючи на порушення умов контракту, підприємство-підрядник, що на Миколаївщині, не усунуло дефекти двигуна за гарантією упродовж узгодженого терміну.

"Ураховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн. Наразі судовий розгляд справи триває", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, військова прокуратура розслідує факт розтрати держкоштів на ремонті військових кораблів.