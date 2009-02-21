У Києві звільнені шестеро головних лікарів

Перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА наголошує, що всі заяви стосовно звільнення головних лікарів столичних лікарень через їхню відмову брати участь у мітингах не відповідають дійсності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, вона заявила: «Це стовідсоткова провокація політичних опонентів Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. За останні два тижні не було жодного звільнення лікарів чи інших медичних працівників, і найближчим часом їх не буде».

У повідомленні також нагадується, що перший заступник голови КМДА особисто контролює роботу столичних медичних закладів.

«Було зафіксовано значну кількість звернень пацієнтів зі скаргами на роботу названих лікарів, крім того, проведені перевірки зафіксували значну кількість порушень в роботі лікарів, в тому числі і фінансових», - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Саме за результатами перевірок у період за грудень, січень і початок лютого було звільнено шість головних лікарів та усунута з посади завідувач дитячого інфекційного відділення. Багатьом з них було запропоновано перейти на посади звичайних лікарів. На підтвердження своїх слів І.КІЛЬЧИЦЬКА продемонструвала заяви та накази про звільнення головних лікарів.

«Інформація, яку розповсюджує колишній головний лікар Київської міської клінічної лікарні №17 М.ДЬОМІН, стосовно звільнення його з займаної посади через відмову забезпечити присутність лікарів у мітингу, не відповідає дійсності. Адже він був звільнений з посади за власним бажанням ще 17 грудня 2008 року», - додала перший заступник голови КМДА.

Також вона зазначила, що мова про звільнення головного лікаря КМПБ №1 Д.ШАДЛУНА йшла ще в грудні 2008 року, і тоді він написав заяву на відпустку і відразу ж на звільнення за власним бажанням і був звільнений 19 січня 2009 року.

«Я вже неодноразово казала, що умови перебування в цьому лікувальному закладі просто жахливі, вбиральні в пологовому будинку №1 гірші, ніж вбиральні на СТО та в закладах харчування на одеській трасі», – додала перший заступник голови КМДА.

«Фінансування є однаковим для всіх медичних закладів Києва і там, де головні лікарі справжні господарники і відповідальні особи – немає жодних проблем і порушень. Там де головні лікарі абсолютно не займаються господарськими питаннями і не бачать проблем, які є в їхніх лікарнях, їм було запропоновано звільнитися за власним бажанням», – додала Ірена Кільчицька. За її словами, матеріально-технічна база всіх цих лікарень була незадовільною.

Сьогодні частина медичних закладів вже отримала нових головних лікарів. Інформаційні матеріали будуть надіслані окремими листами, йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ стверджує, що в Києві звільнено чотирьох головних лікарів, які відмовилися направити підлеглих на сьогоднішній мітинг «в підтримку мера».

Так, посилаючись на дані профспілок медичних працівників, А.ПАВЛОВСЬКИЙ заявив, що звільнили Анатолія ВЕРНИГОРУ, головного лікаря станції швидкої допомоги; Дмитра ШАДЛУНА, головного лікаря Першого пологового будинку; Миколу ДЬОМІНА, головного лікаря київської лікарні №17 та Михайла ЦАРЕНКА, головного лікаря шостої міської клінічної лікарні.

«Також намагаються звільнити Володимира ЮРЧЕНКА, головного лікаря Київського міського бюро судово-медичної експертизи», - додав він.