Україна не зобов'язана купувати в Росії зайвий газ

Відповідно до довгострокового контракту про поставки природного газу в Україну НАК «Нафтогаз України» має щороку закуповувати у ВАТ «Газпром» 52 млрд. кубометрів енергоносія, але за умови скорочення споживання українська сторона не зобов’язана буде платити за неспожиті обсяги.

Про це заявив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

Він зазначив, що і контракт на закупівлю газу, і контракт на транзит російського експортного газу через територію України щодня проходять “притирання до реальності”. Адже багато речей, записаних у цих документах, за словами І.ДІДЕНКА, з’явилося у співробітництві двох компаній уперше в історії їхніх відносин.

Стосовно конкретних обсягів газу І.ДІДЕНКО нагадав, що минулого року у лютому під час зустрічі президентів України та Російської Федерації йшлося про те, щоб у жодному разі в Україну щороку поставлялося не менш як 55 млрд. кубометрів газу. Бо якби було менше, додав він, то газовий баланс нашої держави не складався б. Однак сьогодні ситуація змінилася - подорожчали енергоносії, значно скоротилося споживання газу промисловими споживачами. Саме тому, зазначив І.ДІДЕНКО, у контракті на закупівлю газу у «Газпрому» записано, що до 1 липня поточного року уточнюється обсяг імпорту газу «Нафтогазом України».

“І не обов’язково має йтися про 52 млрд. кубометрів, а от про той Х, від якого відбувається, за замовчуванням, зменшення на 20% на наступний рік”, - сказав в. о. голови правління НАКу. Підтвердженням цього, за його словами, є ситуація січня, коли на місяць було законтрактовано 1 млрд. кубометрів газу, отже за замовчуванням мали б закупити 800 млн. кубометрів. Однак “Нафтогаз” узгодив з російськими колегами, що йому необхідно лише 549 млн. кубометрів газу. Таким чином, додав в. о. голови правління компанії, було уточнено рахунок, і за використаний у січні газ НАК заплатив, виходячи з ціни 360 дол. за тисячу кубометрів, 198 млн. дол.

“Якщо й надалі скорочуватиметься газоспоживання, і всі будуть бачити цю тенденцію, то ми виходимо з того, що за жоден неспожитий кубометр імпортного природного газу Україна не заплатить”, - підкреслив І.ДІДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, одним із пунктів десятирічного контракту на поставки природного газу в Україну між НАК «Нафтогаз» та ВАТ «Газпром» передбачено зобов’язання української компанії щороку закуповувати 52 млрд. кубометрів енергоносія.

10 лютого на засіданні РНБО Президент України Віктор ЮЩЕНКО піддав критиці цю умову і назвав “загрозливою для безпеки України домовленість з Росією про щорічну купівлю в неї 50 млрд. кубометрів газу”.

“З 2010 року ми маємо або взяти 50 млрд. кубометрів газу, або заплатити за нього”, - сказав Президент.