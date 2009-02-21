Завтра в Україні похолоднішає.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 22 хмарно з проясненнями. У східних областях, Криму та Приазов`ї сніг та мокрий сніг, на решті території місцями слабкий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, у західній частині південний, 5-10 м/с, на півдні та сході місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10° морозу, у західних, східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 12-14° морозу, вдень 2-7° морозу (в Карпатах вночі 13-18°, вдень 5-10° морозу); в південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Місцями слабкий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу; у Києві вночі 7-9°, вдень 4-6° морозу.