У Дніпропетровську заборгованість із зарплат - близько 31 млн. грн.

У Дніпропетровську станом на 1 лютого заборгованість із виплати зарплати працівникам підприємств становить близько 31 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровського міського голови.

За даними прес-служби, протягом січня заборгованість була скорочена на 688 тис. грн. Понад 50% боргів із виплати зарплати, або 15,2 млн. грн. існує на 60-ти економічно активних підприємствах обласного центру державної, комунальної та приватної форм власності.

17 економічно неактивних підприємств Дніпропетровська заборгували працівникам 6,3 млн. грн.

На 12 підприємствах, які перебувають під процедурою банкрутства, за січень 2009 р. борг із зарплати збільшився на 2,1 млн. грн. – до 9,4 млн. грн., із них 7,5 млн. грн. заборгувало ВАТ «Завод «Дніпропрес». Власник підприємства для збереження трудового потенціалу та запобігання страйків вирішив виплачувати заробітну плату працівникам щотижнево у сумі не менш як по 150 грн.

Проблему погашення боргів із зарплат у Дніпропетровську контролює спеціальна міська комісія, робота якої триватиме до їхньої повної ліквідації на підприємствах.