Націоналісти захопили храм Миколи Чудотворця в Києві

У Києві представники УНА-УНСО, Конгресу українських націоналістів та організації «Тризуб» ім. Степана Бандери захопили недобудований храм Миколи Чудотворця, що належить Українській православній церкві Московського патріархату.

Як передає Корреспондент.net з посиланням на власні джерела, близько години тому представники УНА-УНСО, КУН і «Тризуба» практично безперешкодно увійшли до храму, в якому у цей момент нікого не було.

За словами джерела, їх супроводжував священик Української православної церкви Київського патріархату.

Учасники акції заявили, що не захоплюють храм Московського патріархату, а повертають свій, оскільки, як вони стверджують, спочатку цей храм належав Київському патріархату.

Недобудований храм Миколи Чудотворця знаходиться неподалік станції метро «Лук’янівська».

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У столичній міліції заперечують факт захоплення. "Не було ні захоплення, ні конфлікту", - заявили в прес-службі ГУ МВС України в Києві.

За інформацією МВС, у суботу ввечері на територію храму, що належить УПЦ-МП, прийшли парафіяни та священик Київського патріархату з метою здійснення Літургії. Охоронець викликав міліцію, яка затримала 13 парафіян Київського патріархату. Їх доставили до відділення Шевченківського РВВС і після дачі свідчень відпустили.

У прес-службі МВС наголошують, що конфлікт між представниками Московського і Київського патріархату був вирішений на місці.