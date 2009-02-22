Голова МВФ за введення загальноєвропейських позик

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан виступає на підтримку ідеї введення загальноєвропейських позик. "Європейський союз - великий гравець, і я не бачу причин, чому він не повинен мати власного способу фінансування, тому випуск облігацій - це добра ідея", - сказав глава МВФ на прес-конференції в Римі. "Я справді підтримую цю ініціативу, - сказав Д.Стросс-Кан. - Її реалізація залежить від Єврокомісії і влади ЄС, але я не бачу причин, чому Європа не може це зробити", передає Reuters.

Д.Стросс-Кан також повідомив, що МВФ може знизити прогноз щодо ВВП зони євро на 2009 р. через "значні ризики в бік погіршення". Поточний прогноз МВФ, оприлюднений наприкінці січня, передбачає зниження економіки країн єврозони на 2%.

Ідею емісії загальноєвропейських бондів відстоював на Світовому економічному саміті в Давосі міністр економіки Італії Джуліо Тремонті. Економісти зазначають, що ідея колективної позики вигідна таким європейським країнам, як Греція чи Італія, які залучають позикові кошти під вищі відсотки, ніж Німеччина і Франція. Утім, в Берліні ідею облігацій Євросоюзу поки що не підтримують, оскільки у такому разі на бюджет ФРН ляжуть додаткові витрати на обслуговування загальноєвропейського боргу.

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