В Україні понад 900 тисяч безробітних

В Україні протягом січня 2009 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 0,2%, і станом на 1 лютого їх налічувалося 900,6 тисяч осіб (3,2% населення працездатного віку).

Про це повідомляється в доповіді Державного комітету статистики "Про соціально-економічне становище України за січень 2009 року", оприлюдненій на офіційному веб-сайті відомства.

Місяцем раніше цей показник становив 3% працездатного населення (844,9 тис. осіб).

Зростання зареєстрованого безробіття у січні спостерігалося у більшості регіонів країни, крім Волинської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Найвищі темпи приросту були зафіксовані у Києві та Севастополі – по 0,1% за місяць, а також у Донецькій, Київській та Дніпропетровській областях – по 0,3%.

Більшість зареєстрованих на кінець січня безробітних проживає у сільській місцевості - 463,9 тис. (5,3%, зростання на 0,1%). Серед міського населення кількість безробітних зросла на 0,2% і становила 2,3%. Серед безробітних 485,2 тис. – жінки.

На обліку Державної служби зайнятості станом на 1 лютого перебувало 930 тис. не зайнятих трудовою діяльністю громадян, які шукали роботу. Із них понад половину становили жінки та понад третину – молодь у віці до 35 років.

Офіційного статусу безробітних на 1 лютого набули 96,8% непрацюючих громадян, із яких 74,5% (670,9 тис. осіб) отримували допомогу по безробіттю (у грудні - 652,1 тис.) в середньому по 604,42 грн. (попередній розмір - 571,07 грн.). Серед безробітних кожен другий раніше займав місце робітника, кожен четвертий – посаду службовця, а кожен п’ятий не мав професійної підготовки.

Водночас за повідомленнями підприємств, установ та організацій, кількість вільних робочих місць і вакантних посад упродовж січня 2009 р. зменшилася на 4,6 тис., або на 5,1%, і на кінець місяця становила 86,5 тис., що вдвічі менше, ніж у січні 2008 р.

Навантаження незайнятого населення, яке у січні 2009 р. перебувало на обліку служби зайнятості, порівняно з груднем 2008 р., зросло і на кінець місяця становило 108 осіб на 10 вакантних посад (місяцем раніше - 96 осіб/10 місць). За регіонами цей показник коливався від 6 осіб у Києві до 584 у Черкаській області.

Рівень же працевлаштування незайнятих громадян у січні 2009 р., порівняно з груднем 2008 р., скоротився на 1,5% та становив 3,8%. Найбільше скорочення зазначеного показника спостерігалось у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях і Києві.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Державного центру зайнятості, рівень безробіття в Україні за підсумками 2009 року становитиме близько 9%.