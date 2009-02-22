У США сьогодні оголосять лауреатів “Оскара”

Сьогодні в Сполучених Штатах Америки оголосять лауреатів престижної премії “Оскар”.

Нею Американська академія кіномистецтва щорічно відзначає найкращі фільми, а також акторську й режисерську роботи.

Стрічка "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" режисера Девіда ФІНЧЕРА претендує на перемогу відразу в 13 номінаціях. Зокрема, за кращу чоловічу роль, яку виконав Бред ПІТТ. Кращою актрисою може стати його дружина Анджеліна ДЖОЛІ. У неї в суперницях Кейт ВІНСЛЕТ і Меріл СТРІП.

На другому місці за кількістю номінацій фільм про 18-річного мешканця одного з найбідніших районів Мумбаї "Мільйонер з нетрів". Він представлений у 10 категоріях.