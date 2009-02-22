Голову райради піймали на крадіжці електрики

На Тернопільщині голову Збаразької районної ради Зеновія ЛЯХА оштрафували за крадіжку електрики на 3,7 тис грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ВАТ “Тернопільобленерго”, крадіжку виявили під час перевірки помешкань жителів районного центру за допомогою спеціального пристрою.

У повідомленні зазначається, що в будинку голови райради близько 23-ї години прилад показав навантаження 7 ампер, або 1,5 кВТ, що свідчило про застосування якогось потужного приладу. Коли о 4-ій ранку фахівці районної електромережі знову провели заміри, то побачили, що навантаження не зменшилося. Відтак о 7-й контролери прийшли безпосередньо в помешкання з перевіркою.

Після прохання показати лічильник господар будинку кинувся до приладу обліку, щоб зірвати встановлений пристрій для відмотування показників. З’ясувалося, що чоловік під’єднав відмотуючий трансформатор до ввідного рубильника поза приладом обліку.

Спочатку голова райради відмовлявся підписувати акти, однак коли контролери викликали бригаду електромонтерів оперативно-виїзної бригади РЕМ, аби відрізати абонента від електропостачання за крадіжку, чиновник таки підписав відповідні документи і сплатив штраф за завдані збитки у розмірі 3,755 тис грн.

За даними енергетиків, голова райради встиг відмотати 15,4 тис кіловат-годин електроенергії. Трансформатор із під’єднаною схемою, що допомагала красти електроенергію, енергетики вилучили.