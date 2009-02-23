Завкафедри філіалу столичного вузу погорів на хабарах

На Прикарпатті викрито в хабарництві завідувача кафедри філії столичного вишу.

Як повідомив УНІАН керівник Центру зв`язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК, прокуратурою Івано-Франківської області порушено кримінальну справу за фактами вимагання та отримання хабарів завідувачем кафедри Івано-Франківської філії одного зі столичних вищих навчальних закладів. Викладача було затримано під час одержання хабара в 1 тис. дол. від студента випускного курсу за сприяння у допуску того до складання державних іспитів і отримання диплому про вищу освіту.

В ході розслідування було встановлено ще кілька фактів, коли завідувач кафедри створював умови, за яких окремі студенти допускалися до складання державних іспитів лише після сплати певної суми хабара.

Прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).

За даними поінформованих джерел, подія трапилася в Івано-Франківській філії міжнародного університету розвитку людини «Україна».