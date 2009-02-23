У Києві на центральному вокзалі горів поїзд

У Києві сьогодні вночі на центральному залізничному вокзалі горів електропотяг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС в Києві, інформація про пожежу, що виникла на 26-й колії центрального залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» за адресою: площа Вокзальна, 1, надійшло о 03.57.

Пожежа виникла у шостому вагоні електропотягу «Київ-Фастів» №626, що знаходився на платформі. Внаслідок пожежі згоріло 10 квадратних метрів внутрішньої оббивки вагону та 8 рядів сидінь.

Пожежа була ліквідована о 04.41 пожежно-рятувальними підрозділами ГУ МНС України в м. Києві. До місця пожежі прибув пожежний потяг Південно-Західної залізниці, але до гасіння пожежі не залучався.

Під час пожежі пасажирів у електропотязі не було, травм та опіків ніхто не отримав. Матеріальні збитки та причина виникнення пожежі встановлюються. Пошкоджень залізничного вагону до ступеню вилучення з інвентарного парку не сталося.

Дана подія на розклад руху поїздів не вплинула, зазначили в прес-службі Головного управління МНС в Києві.