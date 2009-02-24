Різке зниження на Токійській фондовій біржі

Торги на Токійській фондовій біржі відкрилися різким падінням котирувань – після обвалу американських показників, повідомляє радіо «Свобода».

Основний японський індекс Ніккей знизився на 2,5 відсотка, досягнувши рівня 1982 року. Ціна на нафту також знизилася до 38 доларів за барель під час торгів у Сінгапурі.

У понеділок за підсумками торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі індекс Dow Jones впав майже на 3,5 % і досяг найнижчого рівня за останні 12 років.