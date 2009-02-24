У Газпромі сьогодні на порядку денному - Україна

Рада директорів "Газпрому" сьогодні на засіданні розгляне питання про стан розрахунків за природний газ з боку господарюючих суб`єктів України і стратегії "Газпрому" у відносинах з "Нафтогазом України".

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на російський газовий холдинг, рада директорів "Газпрому" також розгляне питання про стан договірної кампанії щодо забезпечення реалізації інвестиційної програми на поточний рік, про участь холдингу в розробці шельфових родовищ.

Крім того, в порядку денному питання про хід реалізації основних принципів фінансової стратегії "Газпрому" в умовах наростання кризових явищ на світових фінансових ринках.