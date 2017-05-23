У поліції розповіли, навіщо спецназ приходив в елітній нічний клуб в Одесі

В Одесі правоохоронці сьогодні, 23 травня, проводять слідчі дії в елітному нічному клубі «Ітака», розташованому в Аркадії на березі Чорного моря.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, спецпідрозділ поліції забезпечує правопорядок на місці роботи слідчих.

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«В Одеському розважальному закладі в Аркадії працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області в рамках розпочатого кримінального провадження проводять низку слідчих дій. Бійці батальйону поліції особливого призначення задіяні для забезпечення порядку під час проведення процесуальних заходів», - повідомили в главку.

За даними радника начальника ГУ НП в області Руслана Форостяка, перевіряється можливий факт захоплення земельної ділянки.

«Оскільки напередодні слідчі не були допущені і не могли здійснювати необхідні слідчі дії, сьогодні слідчі ГУНП прибули в супроводі силової групи, яка буде задіяна в разі перешкоджання правоохоронцям здійснювати свою законну діяльність», - зазначив Форостяк.

Він додав, що здійснюються слідчі дії в кримінальному провадженні про самозахоплення прилеглої території. Аналогічні заходи були проведені минулого тижня в розташованому поруч елітному клубі «Ібіца». Однак там, як зазначив Форостяк, протидії правоохоронцям не було.