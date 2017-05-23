До популярного нічного клубу Одеси прийшли спецпризначенці

Вдень 23 травня в одеський нічний клуб "Ітака" в Аркадії прибули співробітники правоохоронних органів.

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За словами очевидців, у закладі та його найближчих околицях присутні близько 50 співробітників правоохоронних органів, включаючи спецпризначенців поліції та членів слідчої групи, передає Таймер.

У прес-службі обласного поліцейського управління повідомили, що в "Ітаці" проводяться слідчі дії. Про те, що конкретно шукають правоохоронці, у прес-службі поки не уточнюють.