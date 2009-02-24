Життя не солодшає: виробництво шоколаду впало на 20%

В Україні виробництво шоколаду і продуктів, що містять какао, в січні 2009 року склало 24,9 тис. тонн, що на 19,8% менше показника за січень 2008 року і на 11,6% менше, ніж у грудні 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво кондитерських виробів з цукру, включаючи білий шоколад, у січні склало 18,5 тис. тонн, що на 11,9% менше показника січня 2008 року і на 0,2% більше, ніж у грудні 2008 року.

Довідка УНІАН. Виробництво шоколаду в Україні в 2008 році збільшилося на 5,3% – до 345 тис. тонн, кондитерських виробів – знизилося на 2%, до 249 тис. тонн.

У 2007 році виробництво шоколаду зросло на 8,8% – до 327 тис. тонн, кондитерських виробів – на 6,1%, до 253 тис. тонн.