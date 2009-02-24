Долар на міжбанку продовжив ріст

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 9,0150/9,1250 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2485/0,2540, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,4815/11,6360. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2744/45 (понеділок – 1,2910/11).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари долар-гривня з котируваннями 7,7000/7,9000.