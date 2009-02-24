Долар на міжбанку подорожчав майже на 20 копійок

На міжбанку на 12.00 котирування виросли до 9,2050/9,2850 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 9,0150/9,1250, на 12:00 ціни виросли до 9,2050/9,2850 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2485/0,2540, а на 12:00 ціни піднялися 0,2540/0,2580. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 36,0000 (-0,1150).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2744/45, а на 12:00 виросли 1,2890/91. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями 11,4815/11,6360, на 12:00 ціни пішли вгору 11,7660/11,8825.

[ назад ]