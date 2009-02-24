Міліція затримала ще двох членів банди «Капітошки»

В результаті спецоперації працівників Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України затримано ще двох активних учасників бандугруповання Олександра КАПІТОНОВА на прізвисько „Капітошка”: Володимира Б. (1968 р.н.) та Федіра Г. (1966 р.н.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, 15 січня 2009 року Головне слідче управління Генеральної прокуратури України оголосило їх в розшук у кримінальній справі, порушеній за ознаками ст. 257 (бандитизм) Кримінального кодексу України. Також учасникам бандгрупи інкримінують ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 2 ст. 129 (погроза вбивством), ч. 2 ст.279 (захоплення транспортного підприємства, установи або організації) Кримінального кодексу.

За даними оперативників ГУБОЗ, Володимир Б. та його на адвокатська контора здійснювали юридичний супровід рейдерських захоплень бандугруповання «Капітошки». Зокрема, через корумповані зв’язки в судових органах та виконавчій службі вони сприяли рейдерському захопленню столичного торговельно-офісного комплексу «Веста». Наразі Володимира Б. заарештовано.

Колишній військовий Федір Г. на прізвисько «Гоша», за даними слідства, координував силові атаки на підприємства та підшукував бойовиків. Співробітники ГУБОЗ затримали його у столичній кав’ярні неподалік від штаб-квартири банди на вулиці Шота Руставелі. 23 лютого Печерський райсуд Києва обрав йому мірою запобіжного заходу утримання під вартою.

За інформацією Генпрокуратури, протягом 2006-2008 років банда О.КАПІТОНОВА скоїла понад 5 нападів на прибуткові підприємства та установи різних форм власності. Крім торговельно-офісного комплексу «Веста» та адмінбудівлі держпідприємства Міністерства транспорту та зв`язку України, бандитських атак зазнали підприємства ВАТ „Кременчуцький сталеливарний завод”, ВАТ „Черкасигаз” та управління земельних ресурсів Києво-Святошинського району Київської області.

Об’єкти нападів зловмисники підшукували заздалегідь, потім штучно створювали майновий спір, фальсифікуючи документи, а також ухвалені на їхній підставі рішення судів. Банда скоювала силові захоплення, не чекаючи оскарження судових ухвал, або ж замовчуючи, що такі рішення вже скасовано. У справжніх власників або їхніх представників здирники вимагали майно, гроші або майнові права за припинення злочинних дій. До вчинення окремих злочинів залучалося до 400 осіб, які використовували зброю з гумовими кулями, бейсбольні біти, вибухові пакети, димові шашки, пляшки з бензином, бронежилети, захисні шоломи і щити, бійцівських собак тощо.

Торік у результаті спецоперацій ГУБОЗ та Генпрокуратури було заарештовано двох фігурантів кримінальної справи про бандугруповання - колишнього правоохоронця Валерія З. на прізвисько «Заєць» та Олександра ПЛАСТОВЦЯ - другої за впливом людини в банді, яка опікувалася фінансовими та юридичними питаннями, так званого Першого рейдерського синдикату.

Наразі у розшуку залишаються двоє учасників бандитського формування: О.КАПІТОНОВ та Сергій ГАЛИЦЬКИЙ. ГУБОЗ нагадує, що за інформацію, яка допоможе встановити їхнє місцезнаходження, встановлено винагороду в 50 тис. грн. Конфіденційність гарантується. Контактні телефони: 461-18-34, 461-16-01.