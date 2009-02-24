Експерт: Україна, швидше за все, переживе фінансову кризу

Міжнародний валютний фонд не бачить ризику дефолту країн Центральної і Східної Європи, які сильно постраждали від фінансової кризи. Як повідомляє "Рейтер", про це заявив у понеділок глава Європейського департаменту МВФ Марек БЄЛКА.

На питання, чи вважає він такий дефолт вірогідним, високопоставлений чиновник МВФ відповів: "Я так не думаю".

"Такі речі відбуваються в останню чергу. Я думаю, що навіть ті країни, які перебувають в обмежених фінансових умовах, не відмовляться платити за своїми зобов`язаннями", – сказав він аудиторії, яка зібралася на його виступ у Школі міжнародних відносин в Університеті Дж.Вашингтона.

Його погляди поділяє керівник підрозділу Інституту Петерсона у Східній Європі, Росії й Україні Андерс АСЛУНД, який заявив, що "у випадку з Україною вірогідність дефолту дуже низька. Країна, швидше за все, переживе фінансову кризу, оскільки раніше вжила правильних заходів".

Раніше, у понеділок, 23 лютого, комісар ЄС з питань економічної й грошово-кредитної політики Хоакін АЛЬМУНІЯ повідомив, що ЄС може надати допомогу більшій кількості країн Центральної і Східної Європи. Він також відзначив, що допомога може знадобитися країнам, які не входять у єврозону.