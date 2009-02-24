Під логотипом Львівського ювелірного заводу продають підробки

УНІАН. На ринку ювелірних виробів виявлено неякісні золоті прикраси-підробки під маркуванням ДП «Львівський ювелірний завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Віктор САВЧУК.

«У територіальне відділення Антимонопольного комітету надійшли скарги від покупців на неякісні ювелірні вироби, виготовлені ДП «Львівський ювелірний завод». Обурені люди також звернулися на Львівський ювелірний завод, щоб повернути неякісну продукцію – ось тут і з‘ясувалося, що завод не є виробником пред‘явленої продукції, яка, справді виявилася неякісною підробкою популярних прикрас «львівської ювелірки», - поінформував В.САВЧУК.

За цим фактом Антимонопольний комітет розпочав розслідування, саме тому фахівці АМКУ поки не називають фірми та шахраїв, які використали відомий бренд для продажу своєї неякісної продукції.

«Підробки з логотипом ДП «Львівський ювелірний завод» поки що виявлено на ринку ювелірних виробів Львівщини, однак не виключено, що свою продукцію шахраї постачали і в інші регіони України. Стосовно цього зараз ведеться перевірка», - повідомила УНІАН спеціаліст по зв‘язках з громадськістю Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Світлана ЛУПІЙ.