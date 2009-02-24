Експерти назвали оптимальну кандидатуру в крісло Стельмаха

У разі відставки Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України, найбільш відповідною кандидатурою на дану посаду буде Сергій ТІГІПКО.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловили екс-міністр економіки, екс-голова Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг Віктор СУСЛОВ і колишній керівник групи радників голови НБУ Віктор ЛИСИЦЬКИЙ.

"Кандидати основні називалися. Звичайно, якби Сергій Леонідович ТІГІПКО погодився, я вважаю, що це краща кандидатура, ніж ПИНЗЕНИК (Віктор ПИНЗЕНИК – екс-міністр фінансів України - УНІАН)", - сказав В.СУСЛОВ.

Він відзначив: "Я з Віктором Михайловичем працював багато років, але у нього така особливість – як тільки припікає й великі складнощі… Так було в 1993 році, коли після краху валютної біржі і великих труднощів з кризою і так далі, він взяв пішов на телебачення і подав у відставку. Так було в 1997 році, коли провалився його проект «податково-економічне зростання», коли провалили бюджет, коли бюджет 1997 року був прийнятий лише влітку 1997 року, Віктор Михайлович пішов на телебачення і подав у відставку. Ну, є люди, хто більше звик працювати в спокійнішій розміреній обстановці, у них краще, мабуть, тоді виходить. Тому в Україні великий попит саме на антикризових менеджерів і тих людей, хто в політиці не дуже задіяний або готові бути не задіяними».

У свою чергу В.ЛИСИЦЬКИЙ також відзначив професіоналізм і лідерські здібності С.ТІГІПКА, але при цьому наголосив, що непопулярні заходи, що їх йому необхідно буде приймати в умовах кризи, можуть нашкодити його перспективам.

«С.ТІГІПКО є блискучим менеджером, він свого часу по суті створив «ПриватБанк», він багато працював в уряді і він звичайно та людина, яка могла б дуже багато зробити для того, щоб виправити ситуацію, принаймні, у фінансовій сфері. Єдине що – молодий. У нього перспективи можуть бути ще попереду, а тут уже себе потрібно обмежувати і робити непопулярні кроки», - наголосив В.ЛИСИЦЬКИЙ.