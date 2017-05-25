У Слов'янську чиновниця демонстративно вийшла під час хвилини мовчання за загиблими військовими (відео)

У ході чергової апаратної наради присутні згадали про трагічні події, що сталися 22 травня 2014 року під Волновахою.

Унаслідок нападу сепаратистів біля міста Волноваха Донецької області було вбито 18 українських військовослужбовців. Вшанувати пам'ять загиблих запропонували хвилиною мовчання. Щойно всі присутні піднялися, керівник комітету мікрорайону "Хімік" Інна Тарасенко публічно виявила бажання вийти і тим самим проігнорувала хвилину мовчання, передає U-News.

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Незважаючи на спроби інших керівників комітету мікрорайонів зупинити її, роздратована жінка вибігла із зали.

Нагадаємо, що подібні інциденти траплялися з керівником комітету. Так, під час проведення апаратної наради, яка відбулася 28 лютого, всі присутні піднялися для того, щоб вшанувати пам'ять загиблого за Україну воїна АТО Романа Напрягло, однак згаданий керівник мікрорайону Хімік Інна Тарасенко залишилась сидіти на своєму місці й проігнорувала хвилину мовчання.

Тепер громадські активісти вимагають вжити заходів та дати оцінку діям жінки.