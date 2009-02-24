Херсонобленерго погрожує залишити все місто без води

Керівництво ВАТ «Херсонобленерго» погрожує повністю відключити Херсонський міськводоканал від електропостачання у разі непогашення за три дні всіх боргів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив комерційний директор ВАТ «Херсонобленерго» Юрій ЮРЧЕНКО.

За його словами, ВАТ, згідно з передбаченою законодавством процедурою, ще 18 лютого попередило всі зацікавлені установи про можливе відключення МКП «ВУВКГ м. Херсон» (міськводоканал - УНІАН). Серед цих установ – Херсонський міськвиконком, облдержадміністрація, обласні управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ, СБУ та інші.

Ю.ЮРЧЕНКО зауважив, що повне відключення Херсона планувалося на сьогодні, але працівникам «Херсонобленерго» вдалося знеструмити водонасосні станції (ВНС) №3 і №4, які забезпечують необхідний тиск води для водопостачання Таврійського і Шуменського районів міста. Однак працівники міськводоканалу не допустили працівників «Херсонобленерго» на ВНС №1, тому відключити центральні райони міста не вдалося. За даними водоканалу, саме ВНС №1 та №2 забезпечують водопостачання центру Херсону.

Поточний борг міськводоканалу перед «Херсонобленерго» становить 360 тис. грн. Загальний борг підприємства перед енергетиками – 2 млн. 650 тис. грн.

Загальний борг населення перед міськводоканалом за водопостачання - 17 млн. грн.

За словами заступника міського голови Володимира ПЕПЕЛЯ, влада Херсону розраховувала вирішити питання погашення боргів міськводоканалу на бюджетній сесії міської ради, яка мала відбутися сьогодні, 24 лютого. Але проведення сесії було відкладене на невизначений термін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні працівники ВАТ «Херсонобленерго» за борги знеструмили дві насосні станції міськводоканалу, що забезпечують тиск води для водопостачання двох найбільших районів обласного центру – Таврійського і Шуменського. Без водопостачання залишилися до 100 тис. мешканців міста, 23 дошкільних дитячих закладів, 17 навчальних закладів.