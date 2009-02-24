Тимошенко: бюджет в умовах кризи краще не переглядати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що державний бюджет в умовах кризи краще не переглядати.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вона висловила сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів із головами обласних рад.

«Абсолютно правильно, що бюджет, який ми плануємо переглянути в травні, краще б його не переглядали, оскільки будь-який перегляд бюджету – це скорочення, а не доповнення доходів», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що необхідно додатково вивчити можливість підвищення ефективності використання бюджетних коштів, а також коштів, що надходять за рахунок збору місцевих податків.

«Ми ухвалили рішення, що інвентаризуємо використання всіх податків і зборів на основі Міністерства фінансів і Держкомпідприємництва, Мінрегіонбуду й секретаріату Кабінету міністрів. Мільярди поборів сьогодні збираються з підприємців, з громадян України, а до бюджету не йдуть, ні до спецфонду, нікуди. Так давайте їх акумулюватимемо, й створимо на цій основі додатковий ресурс без збільшення податків, можливо, скасуємо й якісь платежі, які сьогодні не можуть платити підприємці», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, також необхідно додатково вивчити витратну частину державного бюджету для того, щоб ефективніше перерозподілити бюджетні кошти.

Як повідомляв УНІАН, на перегляді дефіциту держбюджету України наполягає Міжнародний валютний фонд. Представники фонду заявили, що Кабмін повинен зменшити дефіцит бюджету для отримання другого траншу кредиту.

На цьому ж наполягає і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

20 лютого прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО допустила, що внесення змін до державного бюджету на 2009 рік відбудеться в травні.