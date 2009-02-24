Канадській банківській системі криза не страшна

Прем`єр-міністр Канади Стівен Харпер висловив задоволення станом справ у національній банківській системі, якій вдалося уникнути руйнівної дії світової фінансової кризи. Канада - єдина західна країна, якій не знадобилися державні вливання в банківський сектор, зазначив С.Харпер в інтерв`ю американським ЗМІ. "У нас справді міцна система регулювання і енергійні регулятори, які підтримують постійні контакти з банківським сектором", - сказав канадський лідер. Він додав, що Канада уникла "проблем з іпотекою subprime", зокрема, завдяки тому, що канадські банки "переважно тримають іпотечні застави при собі, а не перепродують їх".

У Канаді на відміну від США лише п`ять-шість великих банків, які складають основу фінансового сектора. Хоча котирування акцій канадських банків знизилися за період з початку фінансової кризи, жодна з провідних кредитних організацій країни не вдалася до прямої допомоги держави, а капіталізація канадських банків на сьогодні найзначніша в світі. Зокрема, ринкова вартість Royal Bank of Canada становить 27,6 млрд дол. порівняно з 11,6 млрд дол. у американського Citigroup, зазначає Associated Press.

На нещодавньому Світовому економічному форумі фінансова система Канади була визнана найміцнішою в світі, одержавши від опитаних учасників форуму рейтинг 6,8 за максимальної оцінки в 7 балів. Слідом за Канадою в цьому опитуванні розташувалися Швеція, Люксембург, Австралія і Данія (у всіх по 6,7 бала).

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