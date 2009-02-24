Україна живе, гоподарство існує, економіка функціонує

У Києві у середу, 25 лютого, розпочне роботу тридений ІІІ міжнародний форум "Європа – Україна", що проходитиме під девізом "Україна – Європейський Союз: політичне і економічне вимірювання".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління міжнародної доброчинної організації "Гуманітарний фонд "Єдиний світ" Едуард ПРУТНИК сьогодні на прес-конференції.

Головною метою форуму є пошук шляхів спільного виходу України та її європейських партнетрів зі світової фінансово-економічної кризи. “Існуюча сьогодні система економічних відносин якраз і призвела до тих кризових явищ, які ми спостерігаємо у світовій економіці. Тому на цьому представницькому форумі ми спробуємо знайти шляхи, або хоча б визначити тенденції виходу з кризи”, - сказав Е.ПРУТНИК.

Крім цього, українська сторона використає форум, щоб донести до представників Євросоюзу та світової громадськості інформацію про реальний стан у вітчизняній економіці та розвиток внутрішньополітичної ситуації. За словами Е.ПРУТНИКА, це вкрай важливо, тому що в західних ЗМІ про Україну висловлюються у досить драматичних тонах, вживаючи слова “дефолт”, “крах”, “банкрутство” тощо.

Цю думку також підтримав голова програмної ради економічного форуму Інституту східних досліджень (Польща) Зігмунд БЕРДИХОВСЬКИЙ. “Така зустріч дуже потрібна, щоб і Євросоюз, і весь світ побачили, що Україна живе, гоподарство існує і економіка функціонує”, - сказав він.

Під час дискусій також передбачається обговорення теми газової кризи, ініціативи “Східне партнерство” та інвестиційного клімату в Україні. Окрема увага буде приділена питанням боротьби з корупцією, інтерпретації історичної пам’яті та формуваню в Україні громадянського суспільства як фундаменту демократії.

З.БЕРДИХОВСЬКИЙ повідомив, що в засіданнях форуму очікується участь близько 400 осіб, половина з яких - гості з понад 20 країн (ЄС, Росія, США). Під час заходу планується проведення 15 дискусійних семінарів та 2 пленарних сесій за участю найбільш поважних представників української політики і бізнесу.

ІІІ міжнародний форум "Європа – Україна" розпочне роботу в Українському домі 25 лютого о 17.00 презентацією аналітичного матеріалу “Україна 2008. Доповідь про трансформацію”.