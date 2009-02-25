Світові ціни на нафту значно підвищилися
01:05, 25 лютого 2009Суспільство
1811 0
Закінчилися біржові торги
Ціни світового ринку на нафту за підсумками торгів 24 лютого на провідних нафтових біржах значно підвищилися.
Офіційні ціни нафтових ф`ючерсів квітневого постачання склали:
- у Лондоні на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,50 (+1,51) дол./бар.;
- у Нью-Йорку на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 39,96 (+1,52) дол./бар.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter