Тимошенко: фактично Крупко буде виконувати функції віце-прем'єра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уповноважила міністра Кабінету Міністрів Петра КРУПКА здійснювати координацію співпраці між урядом і місцевими радами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на нараді в Кабміні з головами облрад.

«У нас в уряді відповідальним за опрацювання всіх матеріалів, направлених місцевими радами, буде міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона відзначила, що фактично П.КРУПКО виконуватиме на своїй посаді функції віце-прем`єр-міністра.

Глава уряду також вважає за необхідне активізувати роботу Ради регіонів, яка існує при Кабінеті Міністрів як консультаційно-дорадчий орган.

Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала проводити зустрічі з головами обласних рад щомісячно.

При цьому вона виділила три ключові блоки, на які керівникам облрад необхідно звернути особливу увагу в умовах світової кризи:

- підготовка і проведення посівної кампанії,

- реформування житлово-комунального господарства,

- активізація будівництва за допомогою іпотечного кредитування.