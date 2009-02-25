Тимошенко: фактично Крупко буде виконувати функції віце-прем'єра
Прем`єр виділила три ключові блоки
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уповноважила міністра Кабінету Міністрів Петра КРУПКА здійснювати координацію співпраці між урядом і місцевими радами.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на нараді в Кабміні з головами облрад.
«У нас в уряді відповідальним за опрацювання всіх матеріалів, направлених місцевими радами, буде міністр Кабінету Міністрів Петро КРУПКО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
При цьому вона відзначила, що фактично П.КРУПКО виконуватиме на своїй посаді функції віце-прем`єр-міністра.
Глава уряду також вважає за необхідне активізувати роботу Ради регіонів, яка існує при Кабінеті Міністрів як консультаційно-дорадчий орган.
Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала проводити зустрічі з головами обласних рад щомісячно.
При цьому вона виділила три ключові блоки, на які керівникам облрад необхідно звернути особливу увагу в умовах світової кризи:
- підготовка і проведення посівної кампанії,
- реформування житлово-комунального господарства,
- активізація будівництва за допомогою іпотечного кредитування.