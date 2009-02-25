Держава має взяти частину провини за подорожчання кредитів

Міністерство юстиції України готує пропозиції щодо того, аби повернення по кредитах, що подорожчали, взяла на себе частково держава. Про це повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК під час прес-конференції в УНІАН.

«Можна вести дискусію, скільки це буде у відсотках. Проте без сумнівів, що держава не може відсторонитися з посланням на те, що це ринкові відносини, а тому вона не несе відповідальності», - підкреслив М.ОНІЩУК.

На його думку, в ситуації з проблемними кредитами є часткова провина публічних державних інститутів, які причетні до формування державної фінансово-економічної та банківської політики.