За якої умови МВФ дасть Україні черговий транш

Міжнародний валютний фонд може надати Україні черговий транш кредиту у разі дефіциту державного бюджету в 3% ВВП.

Про це йдеться у листі директора Європейського департаменту МВФ Марека БЄЛКІ, який українська сторона одержала після недавніх відвідин банкіром Києва, пише газета «Дело» (№27 від 25 лютого).

У МВФ, зокрема, вважають, що з урахуванням того, як розвивається економіка, реальний дефіцит держбюджету України становитиме 50 млрд. грн. Але для отримання чергового траншу він має бути не вище від 1% ВВП (10 млрд. грн.), тобто, потрібно або на 40 млрд. грн. знайти додаткових доходів, або скоротити витрати.

Разом із тим у своєму листі М.БЄЛКА зазначає, що Україна зможе «продовжити свій діалог з Фондом» у разі погашення, принаймні, половини неприпустимої суми дефіциту бюджету – 20 млрд. грн. Оскільки ситуація в економіці дійсно набагато гірша, МВФ готовий піти на те, щоб дозволити дефіцит у 3% ВВП. Але за умови гарантування його фінансування з неемісійних джерел, пише видання.

На підтвердження цього експерти Фонду наполягають на виключенні з бюджету 84-ої статті, яка передбачає викуп Нацбанком держоблігацій впродовж трьох днів. М.БЄЛКА також запропонував підвищити акцизи і ціни на газ для населення.

Серед вимог МВФ для надання нової позики є і декларація про спільні дії української влади, приблизний текст якої, як стало відомо газеті, МВФ направив уряду, Президентові і Нацбанку. Серед інших пунктів там прописано, що українська сторона повинна відмовитися від неринкових спроб утримати курс національної валюти.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і для допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

У той же час 9 лютого голова місії МВФ Джейла ПАЗАРБАЗІОЛУ повідомила, що МВФ планує найближчим часом повернутися до перегляду угоди stand-by між МВФ і Україною, а відповідно, до питання про надання другого траншу кредиту.

13 лютого МВФ, враховуючи значний дефіцит державного бюджету, закликав Україну до жорсткого кризового менеджменту. Як повідомив представник МВФ Девід ГОУЛІ, «дискусія з українським керівництвом щодо необхідності обмеження дефіциту бюджету триває».

Разом із тим, 24 лютого прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА повідомила, що Віктор ЮЩЕНКО чекає, що на цьому тижні уряд і Національний банк вироблять єдину позицію на переговорах з МВФ для отримання другого траншу кредиту.

При цьому І.ВАННИКОВА зазначила, що Президент звертає увагу на те, що уряд України порушив підписану минулого року угоду з МВФ.

«Насамперед, йдеться про умову дотримання показника дефіциту бюджету 2009 року в розмірі 1% ВВП. Внаслідок прийнятого парламентом закону про Держбюджет, допущене пряме втручання в конституційні повноваження НБУ», - сказала прес-секретар, додавши, що не вдалося досягти збалансованості на валютному ринку, досі не внесені необхідні зміни в бюджет-2009.

«У рамках своєї компетенції Президент готовий підтримати виправлення ситуації на всіх напрямках для продовження співпраці з МВФ. У той же час, глава держави зазначає, що основними суб`єктами відносин з МВФ залишаються уряд і НБУ», - сказала І.ВАННИКОВА.