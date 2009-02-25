Журналістів ТРК «Ера» примусили перейти на 4-годинний робочий день

Журналістів телерадіокомпанії «Ера» примушують писати заяви про перехід на 4-годинний робочий день. Мотивація, яку вони мають вказувати в заяві: «у зв’язку з сімейними обставинами». Про це «Телекритика» довідалась із власних джерел у телекомпанії.

Як пояснило джерело, яке побажало лишитися неназваним, дирекція каналу поставила умову: той, хто не напише таку заяву, не отримає грошових виплат, які компанія заборгувала працівникам за 2008 рік.

За словами іншого журналіста «Ери», який також не побажав оголосити своє ім’я, подібні заяви написали усі співробітники компанії близько двох тижнів тому. Після цього компанія розрахувалася за минулий рік, натомість кошти, зароблені за січень, працівникам досі не виплачено.

Головний редактор інформаційного мовлення Дмитро Теленков не захотів ані підтвердити, ані спростувати дану інформацію, але попросив звернутися за коментарем до генерального директора компанії Світлани Шеншинової.

Пані Шеншинова від коментарів відмовилася.