Київському метро влаштують «темну»?

АК «Київенерго» не виключає обмеження з 1 березня електропостачання до рівня екологічної броні комунального підприємства «Київський метрополітен» у разі непогашення заборгованості за лютий.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив журналістам голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, комунальне підприємство в лютому не здійснювало платежів за поставлену електроенергію. Е.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що проблема розрахунків метрополітену обумовлена тим, що підприємству в лютому не перерахована компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів у рамках механізму дотаційних сертифікатів.

У той же час голова правління "Київенерго" висловив сподівання, що протягом трьох днів, що залишилися до кінця місяця, метрополітен забезпечить проплату, і енергокомпанії не доведеться застосовувати обмеження.

«Є розуміння з боку керівництва метрополітену. Я сподіваюся, що проблема вирішиться. Але якщо платежів не буде, нам нічого іншого не залишиться», - сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ, уточнивши, що йдеться про заборгованість в розмірі близько 5,5 млн. грн.

Відповідаючи на запитання, чи розуміє компанія відповідальність такого кроку і чи вистачить у її керівництва волі на застосування вказаних заходів, Е.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав: «У мене волі вистачить, більше того, у мене вистачить стовідсоткових законних підстав. Відповідальність за це лежатиме, в першу чергу, на керівництві тієї організації, яка здійснює управління даним підприємством. Відповідальність у тому числі й перед правоохоронними органами».

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Київрада прийняла до розгляду проект бюджету Києва на 2009 рік. За таке рішення на засіданні позачергової сесії проголосували 66 депутатів Київради зі 120. Затвердити головний кошторис столиці на поточний рік передбачається 26 лютого.

Фракція «Блоку Юлії Тимошенко» в Київській міській раді заявляє, що в проекті бюджету Києва на 2009 рік не передбачені кошти для компенсації втрат комунальних підприємств «Київський метрополітен» і «Киевпастранс» за перевезення пільгових категорій громадян.

Фракція вимагає внести до проекту бюджету столиці на поточний рік 153,2 млн. грн. на компенсації за проїзд пільговиків, а саме: 88,2 млн. грн. для КП «Київський метрополітен» і 65 млн. грн. - КП «Киевпастранс».

За інформацією БЮТ, відповідно до звернення КП «Київський метрополітен» на компенсацію з міського бюджету за пільговий проїзд на 2009 рік малозахищених верств населення потрібно майже 44 млн. грн., близько 27 млн. грн. - на студентів, 4,15 млн. - на школярів, близько 10,5 млн. грн. - на міліціонерів, майже 6 млн. – на листонош «Укрпошти» і тому подібне. Отже, загальна сума необхідних компенсацій метрополітену становить 88,2 млн. грн.