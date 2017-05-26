В Одесі за участю Порошенка відкрили Стамбульський парк

"Для нас дуже важливі дружні відносини між Україною і Туреччиною. Одесса і Стамбул – два міста, які є воротами у світ для своїх країн. Я глибоко переконаний, що активна ділова присутність в Одесі, відкриття прямого поромного сполучення між Стамбулом і Одесою – сьогодні дуже важливі. А ще надзвичайно важливе відкриття сьогодні в Одесі Стамбульського парку. Це тільки початок нашої глибокого взаємодії", - сказав у своїй промові Порошенко.

У свою чергу, мер Одеси Геннадій Труханов подякував меру Стамбула за подарунок Одесі — Стамбульський парк.

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"Подія довгоочікувана, яку з нетерпінням чекали всі одесити. Стамбульський парк – це не просто черговий зелений куточок на карті нашого міста. Це частинка Туреччини в Одесі, її історії і культури. І, звичайно, це гідна прикраса нашого багатонаціонального і полікультурного міста, яке з кожним днем стає все красивішим і комфортнішим", - зазначив у своєму виступі Труханов.

"Я передаю привіт всім одеситам від Президента Туреччини. Я хочу окремо подякувати меру Одеси за гостинність. Я відчув себе, як вдома в Стамбулі. Крім того, мені вдалося особисто побачити, що Одеса по-справжньому розвивається. Найближчим часом я відправлю делегацію зі Стамбула до Одеси для того, щоб обговорити розвиток інфраструктури у вашому місті. А сьогодні я вітаю всіх з відкриттям прекрасного "Стамбульського парку" в Одесі", - додав Топбаш.

Реконструкція "Стамбульського парку" почалася в 2016 році. У процесі капітального ремонту були відремонтовані пішохідні доріжки, облаштовані гранітні підпірні стіни. У центральній частині парку обладнана площа з покриттям з гранітної плитки, на якій розташовані альтанка, питний фонтан, лавочки і клумби з зеленими насадженнями. Сходи, що ведуть у парк, облицьовані гранітною плиткою. Також, був проведений ремонт Грота. Ще будівельники відремонтували оглядовий майданчик біля фунікулера. У нижній частині парку обладнані 3 дитячі та 2 спортивні майданчики, а також бігова доріжка.

Зазначимо, що переговори на рівні міської влади стосовно реконструкції Стамбульського парку велися ще в 2007 році. Проте зрушити з "мертвої точки" цей проект вдалося через 8 років — в результаті успішних переговорів на засіданні міської ради Стамбульської Метрополії в 2015 році. В результаті турецька сторона прийняла рішення профінансувати даний проект в Одесі.