В Одесі за участю Порошенка відкрили Стамбульський парк
Сьогодні, 26 травня на схилах Приморського бульвару Одеси за участю Президента України Петра Порошенка, мера Одеси Геннадія Труханова та мера Стамбула Кадира Топбаша урочисто відкрили "Стамбульський парк".
"Для нас дуже важливі дружні відносини між Україною і Туреччиною. Одесса і Стамбул – два міста, які є воротами у світ для своїх країн. Я глибоко переконаний, що активна ділова присутність в Одесі, відкриття прямого поромного сполучення між Стамбулом і Одесою – сьогодні дуже важливі. А ще надзвичайно важливе відкриття сьогодні в Одесі Стамбульського парку. Це тільки початок нашої глибокого взаємодії", - сказав у своїй промові Порошенко.
У свою чергу, мер Одеси Геннадій Труханов подякував меру Стамбула за подарунок Одесі — Стамбульський парк.
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"Подія довгоочікувана, яку з нетерпінням чекали всі одесити. Стамбульський парк – це не просто черговий зелений куточок на карті нашого міста. Це частинка Туреччини в Одесі, її історії і культури. І, звичайно, це гідна прикраса нашого багатонаціонального і полікультурного міста, яке з кожним днем стає все красивішим і комфортнішим", - зазначив у своєму виступі Труханов.
"Я передаю привіт всім одеситам від Президента Туреччини. Я хочу окремо подякувати меру Одеси за гостинність. Я відчув себе, як вдома в Стамбулі. Крім того, мені вдалося особисто побачити, що Одеса по-справжньому розвивається. Найближчим часом я відправлю делегацію зі Стамбула до Одеси для того, щоб обговорити розвиток інфраструктури у вашому місті. А сьогодні я вітаю всіх з відкриттям прекрасного "Стамбульського парку" в Одесі", - додав Топбаш.
Реконструкція "Стамбульського парку" почалася в 2016 році. У процесі капітального ремонту були відремонтовані пішохідні доріжки, облаштовані гранітні підпірні стіни. У центральній частині парку обладнана площа з покриттям з гранітної плитки, на якій розташовані альтанка, питний фонтан, лавочки і клумби з зеленими насадженнями. Сходи, що ведуть у парк, облицьовані гранітною плиткою. Також, був проведений ремонт Грота. Ще будівельники відремонтували оглядовий майданчик біля фунікулера. У нижній частині парку обладнані 3 дитячі та 2 спортивні майданчики, а також бігова доріжка.
Зазначимо, що переговори на рівні міської влади стосовно реконструкції Стамбульського парку велися ще в 2007 році. Проте зрушити з "мертвої точки" цей проект вдалося через 8 років — в результаті успішних переговорів на засіданні міської ради Стамбульської Метрополії в 2015 році. В результаті турецька сторона прийняла рішення профінансувати даний проект в Одесі.