У Полтаві керівник мережі аптек намагався дати 260 тисяч хабара працівнику поліції

У Полтаві затримали керівника фармацевтичного підприємства і посередника, які запропонували і дали хабар капітану поліції. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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Бізнесмени запропонували 260 тисяч гривень начальнику Управління протидії наркозлочинності поліції Полтавської області. За цю суму вони хотіли продовжити ліцензію на діяльність мережі аптек на Полтавщині. Поліцейський повідомив про це у Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Директор фармацевтичного підприємства відправив свого представника із першою частиною хабара – 35 тисяч гривень. Відразу після передачі хабара чоловік був затриманий. Гроші було вилучено як речовий доказ.

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Згодом правоохоронці затримали і самого 41-річного керівника мережі аптек та провели обшуки за місцем проживання фігурантів та на території фірми.

Наразі підприємці-корупціонери затримані, обом оголошено підозру. Один із затриманих є депутатом обласної ради. За спробу підкупити поліцейського затриманим загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.