Кличко відкрив парк "Наталка": "Цей сучасний парк – "золотий" стандарт для всіх зелених зон столиці"

Мер Києва Віталій Кличко відкрив другу чергу реконструйованого парку «Наталка» на Оболоні та зазначив, що цей сучасний парк є «золотим» стандартом для всіх зелених зон столиці.

«Урочище «Наталка» між Оболонською набережною та Московським мостом довгий час було занедбаним. І його намагалися забудувати. Але разом з громадою нам вдалося повернути цю ділянку місту. За підтримки громадських активістів та мешканців Оболоні ми змогли перетворити урочище «Наталка» на зону відпочинку з сучасним дизайном, усією необхідною інфраструктурою, дитячими та спортивними майданчиками. Ми зробили найкращий парк Києва», – наголосив Віталій Кличко.

Читайте такожВ Одесі за участю Порошенка відкрили Стамбульський парк

Мер столиці зазначив, що київському парку «Наталка» можуть позаздрити навіть мешканці Лондона. Адже, на думку Віталія Кличка, парк навіть кращий за Гайд-парк, який закритий з усіх сторін будинками, а у «Наталки» є вихід до Дніпра.

«Ми здійснили реконструкцію на площі понад 7 гектарів. Тут облаштовані нові пішохідні та велодоріжки з ФЕМ-покриттям, встановлені зручні лави для відпочинку, нові урни для сміття. І я вдячний всім, хто долучився до роботи над відновленням парку – громадським активістам, оболонцям, працівникам комунальних підприємств. Завдяки нашій спільній роботі парк «Наталка» став окрасою не лише району, а й усього міста», – підкреслив Віталій Кличко.

Мер столиці висловив переконання, що парк «Наталка» є «золотим» стандартом для всіх парків столиці, адже він став зеленою зоною європейського рівня з облаштованою територією, з якісними велодоріжками, сучасним освітленням, інфраструктурою.

Читайте такожВ Україні зареєстрували новий індустріальний парк

«І ми й далі облаштовуватимемо парк «Наталка» – на території площею 5 гектарів, ближче до Московського мосту з’явиться зона відпочинку. Окрім нових доріжок і освітлення там буде волейбольний майданчик та кілька пандусів від житлових кварталів до парку. І я впевнений: щороку ми презентуватимемо по кілька таких парків у різних районах столиці», – зазначив Віталій Кличко.

Після реконструкції у парку з’явилася вхідна група: повністю переробили сходи, облаштували оглядові майданчики на верхній частині – тут можна відпочити, випити кави.

Також у парку проклали нові комунікації, побудували громадську вбиральню, у якій також обладнали пеленальний столик для немовлят.

Тут також завершили роботи з освітлення парку – були встановлені ліхтарі вуличного освітлення. Вздовж алеї поряд із берегом Дніпра встановили три видові альтанки.

Відкрився майданчик для стріт-воркауту та поле для міні-футболу.

Для нових дерев і клумб облаштували автоматичний полив із водозабором з Дніпра. На центральній алеї облаштували бульвар із зонами для паркових скульптур.