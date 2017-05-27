В Авдіївці виявили махінації з тендерами на відбудову зруйнованих обстрілами будинків

В Авдіївці поліція виявила махінації під час обрання переможців тендеру з відбудови зруйнованих внаслідок обстрілів будинків. Як повідомляє поліція Донецької області, під час моніторингу тендерів в системі Prozorro правоохоронці виявили порушення закону «Про державні закупівлі».

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Поліцейські звернули увагу, що двічі поспіль конкурсні торги виграють два одні й ті самі підприємства. Під час перевірки виявилося, що ці компанії взагалі не мали бути допущені до тендеру, оскільки не мають відповідної кваліфікації для проведення робіт.

Члени тендерної комісії, які мали дискваліфікувати учасників, натомість внесли у протоколи завідомо неправдиві дані про наявність у конкурсантів відповідної ліцензії та обрали їх переможцями. При цьому іншим кандидатам, які мали необхідні дозволи, було відмовлено.

У подальшому тендерний комітет уклав з ними договори щодо капітального ремонту покрівель будинків в Авдіївці на суму 880 тис. грн. В результаті пошкоджені внаслідок обстрілів бойовиків дахи будинків за державний кошт ремонтував підрядник без права здійснювати таку діяльність.

7 посадовим особам тендерного комітету КП Авдіївської міськради оголошено про підозру за ч. 1 ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України. Матеріали направлені в суд.

Такі дії караються штрафом до 205 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.