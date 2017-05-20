ЗМІ підрахували, хто з нардепів найбільше заробив на тендерах (інфографіка)

На підставі даних декларацій і Prozorro Kordon.org.ua склав рейтинг народних депутатів, які найбільше заробляють на державних підрядах.

Як з'ясував Kordon.org.ua у 90 з нинішніх парламентаріїв, представлених у Верховній Раді, є офіційні заробітки на державних підрядах. Це означає, що їхні фірми, які вони вказали в деклараціях за 2016 рік, перемагали в тендерах держкомпаній, бюджетних організацій або комунальних підприємств. Їхній загальний дохід від цих операцій за останні 9 років — майже 11 млрд грн.

При цьому враховувались лише ті компанії, у яких депутати ВР є ключовими власниками. До уваги не брали підряди тих компаній, акціями яких володіють депутати, якщо при цьому вони не є кінцевими бенефіціарами, або компаній, від яких вони отримували роялті або дохід за здану в оренду нерухомість (це не обов'язково говорить про контроль над такою компанією).

Варто зазначити, що часто в тендерах перемагають компанії, записані на кіпріотів і «латвійських бомжів». Наприклад, скандально відомі нардепи від БПП, брати Богдан і Ярослав Дубневичі вказали в якості своєї власності корпорацію «КРТ» — відомого і давнього постачальника кріплень для «Укрзалізниці», яке забезпечило майже половину з напівмільярдного заробітку братів на залізниці. Однак в останні два роки все частіше підряди на їхній ниві дістаються фірмам «Арго» і «Торговий Дім «УкрЭнергоИзолятор», записаних на маловідомих громадян України. Хоча, наприклад, у НАБУ, що розсолідує за епізодами їхніх поставок кримінальні провадження, прямо заявляють, що «всі вказані учасники входять у групу корпорації «КРТ».

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"Ще один приклад — армійський товариш президента Петра Порошенка і перший заступник голови фракції БПП в парламенті Ігор Кононенко. Його офіційний тендерний успіх, зафіксований у 2016-2017 р у розмірі 106 млн грн, забезпечили «Завод «Ленінська кузня», «Міжнародна тенісна академія» та Пісковський завод скловиробів. Неофіційно йому також приписують причетність до успіхів компаній з групи «Трейд Коммодити», яку, як вважається, курирує бізнесмен Андрій Адамовський — колишній бізнес-партнер «правої руки» Кононенко — нардепа від БПП Олександра Грановського. З 2016 року, підприємства з групи «Трейд Коммодити» вже виграли держпідряди майже на 8 млрд грн, а серед її ключових замовників — «Укрзалізниця» та Міністерство оборони", - йдеться у повідомленні.

Втім, поки зв'язок Кононенка з «Трейд Коммодити» залишається лише ймовірним, то він може претендувати в кращому випадку на статус «сірого чемпіона» рейтингу.

Протилежний приклад демонструють офіційні тендерні товстосуми — нардепи Степан Івахів (співвласник групи WOG) та Юлія Льовочкіна (сестра «сірого кардинала» Опозиційного блоку Сергія Льовочкіна). У своїй декларації за 2016 рік пані Льовочкіна, як здається, вказала все, що тільки можливо: півсотні фірм і офшорів, якими володіє. Хоча головний тендерний куш зірваний за рахунок компанії «Закарпаттяобленерго».

У той же час бізнес Івахіва, якому левову частку доходів до останнього часу приносило постачання паливом все тих же «Укрзалізниці» та Міністерства оборони, досить централізований, щоб коректно відобразити його на першому місці серед парламентаріїв-лідерів рейтингу тендерних чемпіонів.