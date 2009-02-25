Порушено кримінальну справу за фактом продажу Будинку вчених

Прокуратура Дніпропетровської області в лютому порушила кримінальну справу за фактом незаконного продажу будівлі комунальної власності Будинку вчених, розташованого в центрі Дніпропетровська.

Про це сьогодні під час чергової сесії Дніпропетровської міськради повідомив мер міста Іван КУЛИЧЕНКО.

За його словами, факт продажу комунальної будівлі Будинку вчених кредиторові за борги став відомий 2009 р.

І.КУЛИЧЕНКО заявив, що Дніпропетровська міськрада подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області для визнання операції незаконною.

Як повідомили під час сесії, будівлю Будинку вчених без згоди міської ради продав 2006 р. директор КП «Будинок вчених» за 4,1 млн. грн. новоствореному ТОВ «Будинок вчених».

Новий власник будівлі 2007 року залучив іпотечний кредит у розмірі 2 млн. грн., які не повернули. Після цього будівлю Будинку вчених віддали у власність кредитора - дніпропетровського бізнесмена.