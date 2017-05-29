Не поділили авто: голова "парламенту ЛНР" хоче притягнути до кримінальної відповідальності свого заступника - ІС

«Голова народної ради ЛНР» Володимир Дегтяренко ініціює притягнення до кримінальної відповідальності свого заступника Владислава Дейнегу.

Як повідомляє координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook, зокрема, Дегтяренко звинувачує Дейнегу у привласненні останнім у 2015 році протиправним шляхом автомобіля, який належав одному з комунальних підприємств Алчевська, і спробою його списання після потрапляння в ДТП.

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У той же час, за інформацією ІС, серед ряду керівників окупаційної адміністрації «ДНР» викликала серйозний резонанс недавня операція СБУ по припиненню поставок товарів на територію «ДНР» «через треті країни». Згідно зі зруйнованої схемою, контрабандні товари на десятки мільйонів гривень щомісяця надходили на окуповану територію через комерційні структури, зареєстровані на неокупованій території України. Ініціаторами даної схеми були куратори з ФСБ РФ, які курирували зовнішню торгівлю» в «ДНР».