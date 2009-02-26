У Запоріжжі лікар убив і намагався розчленувати чоловіка

У Запоріжжі лікар убив і намагався розчленувати місцевого жителя.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького главку міліції, злочин був скоєний напередодні в одному з будинків у центрі міста.

"Напередодні ввечері у квартирі лікаря, що раніше працював травматологом в одній з відомчих поліклінік Запоріжжя, було виявлено тіло чоловіка без голови з шістьма ножовими пораненнями", - повідомили в міліції.

На даний момент встановлено, що наніс поранення чоловіку, а потім намагався розчленувати тіло з метою приховання злочину, господар квартири. Обставини і причини здійснення злочину встановлюються.

Порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Ведеться слідство.