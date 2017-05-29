СБУ проводить обшуки в офісах "Яндекс.Україна" у Києві та Одесі

У київському та одеському офісах компанії "Яндекс.Україна" проводять обшук представники СБУ. Про це повідомила глава прес-служби "Яндекса" Ася Мелкумова, передає AIN.UA.

"У наших офісах у Києві та Одесі зараз перебувають представники Служби безпеки України. Інформації про причини сьогоднішніх дій СБУ ми поки не маємо. До наших офісів вже виїхали адвокати. У рамках правових процедур ми готові надати органам необхідну інформацію", — йдеться у повідомленні.

Читайте такожДві третини читачів УНІАН проти блокування ВКонтакте та інших російських сайтів в Україні – опитування

Інформацію про те, що СБУ прийшла з обшуком в українські представництва "Яндекса" також підтвердила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар СБУ Олена Гітлянська. Вона зазначила, що слідчі дії відбуваються у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко підписав указ про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соціальних мереж ВКонтакте та Одноклассники, а також Яндекса. Ініціатором блокування російського веб-ресурсу Яндекс була Служба безпеки України.

18 травня в Україні заблокували рахунки Яндекса.