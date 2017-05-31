"Воля" пояснила ситуацію з блокуванням Вконтакте, Яндекс та mail.ru в Криму

Дочірнє підприємство компанії "Воля" ТОВ "Телесвіт" тимчасово заблокувало для своїх користувачів на території Севастополя доступ до ресурсів Яндекс, mail.ru і ВКонтакте. Про це повідомили у техпідтримці "Волі", передає "Економічна правда".

У компанії зазначили, що зазначені послуги наразі заблоковані, але найближчим часом будуть працювати.

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На питання про те, чи працює провайдер "Воля" на території окупованого Криму, у техпідтримці відповіли: "Ні. Це представник компанії "Воля" "ТОВ Телесвіт".

"Доступ дійсно був обмежений, але зараз ведуться роботи з розблокування цих сервісів", - зазначили у "Волі".

Раніше ЗМІ повідомляли, що 31 травня компанія "Воля", що працює на території окупованих Севастополя і Криму під назвою "Телесистеми", виконала указ президента України Петра Порошенка і заблокувала для своїх користувачів на території Севастополя доступ до ресурсів Яндекс, Мейл.Ру і ВКонтакте.