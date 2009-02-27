Двох людей Карпачової упіймали на браконьєрстві в чорнобильській зоні

Сьогодні вдень співробітники міліції затримали в чорнобильській 30-кілометровій зоні двох посадовців Головного управління секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

За інформацією співрозмовника агентства, з показів затриманих з’ясувалося, що вони потрапили на заборонену територію на автомобілі УАЗ-469, за кермом якого перебувала приватна особа.

У багажнику автомобіля було виявлено та вилучено м’ясо лосеняти, якого затримані застрелили з карабінів, що зареєстровані в Києві.

За інформацією джерела агентства, затримання посадовців відбулося під час їхньої спроби виїхати на автомобілі на одну з автодоріг Чорнобильської зони.

Наразі у затриманих взято пояснення. Готуються матеріали для притягнення їх до адміністративної відповідальності за незаконне перебування в зоні, а також готуються матеріали для передачі їх в прокуратуру для вирішення питання про притягнення затриманих до кримінальної відповідальності за браконьєрство.

М’ясо вбитої тварини передано експертам для встановлення наявності чи відсутності в ньому радіонуклідів.

Також з’ясовується, куди «мисливці» намагалися подіти м’ясо.